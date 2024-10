Le guerre di oggi stanno diventando pericolosamente globali (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’arrivo annunciato di soldati nordcoreani a fianco dei russi in Ucraina e l’idea della Corea del Sud di voler sostenere Kiev mostrano che i conflitti di oggi si stanno internazionalizzando. In Europa, ma anche in Medio Oriente. Leggi Internazionale.it - Le guerre di oggi stanno diventando pericolosamente globali Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’arrivo annunciato di soldati nordcoreani a fianco dei russi in Ucraina e l’idea della Corea del Sud di voler sostenere Kiev mostrano che i conflitti disiinternazionalizzando. In Europa, ma anche in Medio Oriente. Leggi

