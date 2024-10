Gaeta.it - Il viaggio di Orfeo: la riscrittura del mito nell’opera musicale contemporanea

La storia di Orfeo ed Euridice continua a ispirare artisti e cineasti, e la sua recente reinterpretazione attraverso il film "The Opera! – Arie per un'eclissi" dimostra come questo mito sia ancora attuale. La pellicola, diretta da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, debutterà alla Festa del Cinema di Roma, portando sul grande schermo un cast d'eccezione, tra cui Valentino Buzza, Mariam Battistelli, Vincent Cassel e Fanny Ardant. L'opera è frutto di una sinergia tra Showlab, Rai Cinema e marchi noti come Dolce&Gabbana, promettendo di portare una nuova visione della lirica a un pubblico più ampio. La trama: una rielaborazione metafisica La narrazione di "The Opera!" inizia all'interno di un quadro, immersendo gli spettatori in un universo metafisico.