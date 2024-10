Gamberorosso.it - Il ristorante nascosto tra i Navigli che vi farà innamorare di un piatto con le radici

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Può un'insalata die carote conquistare gola e cuore? Tommaso Melilli è riuscito nel piccolo miracolo profano colmando qualsiasi tipo di aspettativa. Nel piccolo bistrot di Milano, in via Pichi, zona di case occupate a due passi dai, quotidianamente si celebra una cucina acuta e spigliata, di sacro c'è poco se non l'atmosfera rilassata. «Ehi, stai con noi al bancone?», risponde uno degli osti al telefono quando si prenota in solitaria. Non c'è imbarazzo né snobismo. Anche da soli, infatti, da Trattoria della Gloria si sta benissimo, al piccolo bancone, dentro le mura di una vecchia osteria meneghina (Carmine e Gloria sono andati in pensione), c'è tutto ciò che serve per tornare di continuo. C'è della magia che viaggia a ritmi come non se ne vedono spesso in Italia.