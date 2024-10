Gaeta.it - Giorgia Meloni a Genova: il centrodestra unito per sostenere Marco Bucci alle elezioni in Liguria

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La campagna elettorale per le prossimeregionali inha visto un importante momento di mobilitazione a, con la presidente del Consiglioche ha rilasciato dichiarazioni significative in sostegno del candidato governatore, leader di Fratelli d’Italia, ha sottolineato l’importanza della coesione all’interno della coalizione di, evidenziando come la condivisione di idee e valori possa fare la differenza rispetto a una meraanza basata su interessi comuni o opposizione condivisa.