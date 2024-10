Gender Bender cresce tra abisso e bellezza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono passate 22 edizioni dalla nascita di Gender Bender, festival che, storicamente, si è occupato per primo in profondità della questione ‘Gender’ attraverso il complesso e florido mondo dell’espressione artistica. I suoi anni si sentono, non tanto nella ricerca e nella curiosità sempre aggiornate, come si potrà sperimentare dal 31 ottobre al 9 novembre, in vari luoghi della città, e nemmeno nell’attivismo culturale che non ha mai perso smalto. Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli, la direzione artistica di GB, spiegano molto bene l’essere qui e ora, attenti e inclusivi verso quello che di doloroso succede attorno, affermando che oggi "il tema delle differenze si declina diversamente, perché il contesto sociale è diverso, non siamo le uniche differenze al mondo e anche il genere è terreno di guerre e conflitto". Ilrestodelcarlino.it - Gender Bender cresce tra abisso e bellezza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono passate 22 edizioni dalla nascita di, festival che, storicamente, si è occupato per primo in profondità della questione ‘’ attraverso il complesso e florido mondo dell’espressione artistica. I suoi anni si sentono, non tanto nella ricerca e nella curiosità sempre aggiornate, come si potrà sperimentare dal 31 ottobre al 9 novembre, in vari luoghi della città, e nemmeno nell’attivismo culturale che non ha mai perso smalto. Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli, la direzione artistica di GB, spiegano molto bene l’essere qui e ora, attenti e inclusivi verso quello che di doloroso succede attorno, affermando che oggi "il tema delle differenze si declina diversamente, perché il contesto sociale è diverso, non siamo le uniche differenze al mondo e anche il genere è terreno di guerre e conflitto".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abigail proves women, too, can be good at arm wrestling - Having been involved in the sport since 2012, this 20-year-old is following in the footsteps of her father and shattering stereotypes along the way. (freemalaysiatoday.com)

Torna a Bologna il “Gender Bender”, il festival che esplora corpi, generi e desideri - Il festival che esplora il tema dei corpi e dei generi attraverso diverse discipline artistiche, tra cui danza, cinema, arti visive. (gazzettadibologna.it)

Il Festival Gender Bender torna a Bologna dal 31 ottobre - Una manifestazione che ha insegnato a fare cultura di qualità continuando anche in un momento come quello attuale definito di "abisso", fra guerre e catastrofi: è il Festival Gender Bender che torna a ... (ansa.it)

World Bank Group Advances Gender Strategy, Unveils Economic Opportunity Ambitions - New targets will focus on use of broadband, social protection, and access to capital as part of the Gender Strategy, which is dedicated to expanding and enabling women’s participation in the global ... (worldbank.org)