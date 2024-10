“Faccia di marmo”, “Bugiarda seriale”: Conte-Meloni, scontro durissimo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante l’ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria, si intensifica il confronto a distanza tra la Premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Meloni risponde alle critiche di Conte riguardo agli aumenti delle pensioni minime previsti nella legge di bilancio, affermando: “Ci vuole davvero una Faccia di marmo di Carrara per dire che avremmo dovuto fare di più in questo ambito”. La premier ribadisce anche la sua posizione negativa sul superbonus. Thesocialpost.it - “Faccia di marmo”, “Bugiarda seriale”: Conte-Meloni, scontro durissimo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante l’ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria, si intensifica il confronto a distanza tra la Premier Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, e Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle.risponde alle critiche diriguardo agli aumenti delle pensioni minime previsti nella legge di bilancio, affermando: “Ci vuole davvero unadidi Carrara per dire che avremmo dovuto fare di più in questo ambito”. La premier ribadisce anche la sua posizione negativa sul superbonus.

