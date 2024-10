Quotidiano.net - Eurochocolate 2024: una dimensione sempre più internazionale e solidale

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Continua a crescere ladi, insieme all’attenzione che il Festival del Cioccolato riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. La special edition, in programma nel centro storico di Perugia dal 15 al 24 Novembre prossimi, vedrà infatti protagoniste ben 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia, pronte a festeggiare il trentesimo compleanno dell’evento più goloso. “Sulla bocca di tutti” - claim scelto per celebrare l’importante traguardo - saranno quindi anche le imperdibili storie di questi tenaci produttori bean e tree to bar, presenti grazie alla rinnovata collaborazione con Cacao Solution, network attivo nella creazione di filiere cacao-cioccolato dirette e sostenibili.