Donnapop.it - Da Temptation Island al Grande Fratello, ecco chi è la nuova concorrente e quando entrerà

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’universo disi intreccia ancora una volta con quello del, dando vita a unae interessante dinamica tra i concorrenti del noto reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la partecipazione di Mirko e Perla nell’edizione precedente, molti fan si aspettavano che anche quest’anno il conduttore attingesse dal popolare show delle tentazioni per arricchire il cast del. E così è stato: lascelta è Federica Petagna, nota al pubblico per aver partecipato all’ultima edizione diinsieme all’allora fidanzato Alfonso D’Apice. La notizia dell’ingresso di Federica nella casa più spiata d’Italia è stata anticipata da Fanpage. Secondo quanto riportato, la giovane campana, nail artist di professione, avrebbe da poco sostenuto i provini finali per il, superandoli con successo.