Conte: “Il rapporto con Grillo incrinato in modo irreversibile” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il leader del M5S, Giuseppe ConteROMA – “Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile”. Così Giuseppe Conte risponde a Bruno Vespa che chiede se il rapporto con Beppe Grillo si sia concluso in via definitiva. L’intervista è nel nuovo libro di Bruno Vespa ‘Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)” in uscita il 30 ottobre da Mondadori-Rai Libri. “Umanamente – dice Conte a Vespa – sono molto colpito da come si comporta. Vedere oggi che contrasta in maniera così plateale un processo di partecipazione democratica che ci riporta agli ideali originali di Casaleggio mi ha rattristato moltissimo. Perché, al contrario di quel che scrivono i giornali, lo scontro non è personalistico (Grillo contro Conte), ma vede Grillo battersi contro la sua stessa comunità”. Lopinionista.it - Conte: “Il rapporto con Grillo incrinato in modo irreversibile” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il leader del M5S, GiuseppeROMA – “Qualcosa si èin maniera”. Così Giusepperisponde a Bruno Vespa che chiede se ilcon Beppesi sia concluso in via definitiva. L’intervista è nel nuovo libro di Bruno Vespa ‘Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)” in uscita il 30 ottobre da Mondadori-Rai Libri. “Umanamente – dicea Vespa – sono molto colpito da come si comporta. Vedere oggi che contrasta in maniera così plateale un processo di partecipazione democratica che ci riporta agli ideali originali di Casaleggio mi ha rattristato moltissimo. Perché, al contrario di quel che scrivono i giornali, lo scontro non è personalistico (contro), ma vedebattersi contro la sua stessa comunità”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte-Grillo - rapporto incrinato - il M5S spaccato in due : neppure la costituente risanerà la frattura - Grillo e Conte, rapporto incrinato “in maniera irreversibile“: la lunga giornata del Movimento 5 Stelle che rischia di spaccare il partito. È stata una lunga giornata per il Movimento 5 Stelle. Era già nell’aria, ma adesso è ufficiale: i rapporti ... (Notizie.com)

Conte - rapporto con Grillo incrinato in modo irreversibile - "Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile". Così Giuseppe Conte risponde a Bruno Vespa che chiede se il rapporto con Beppe Grillo si sia concluso in via definitiva. L'intervista è nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Hitler e Mussolini. L'idillio ... (Quotidiano.net)

Conte - rapporto con Grillo incrinato in modo irreversibile - "Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile". Così Giuseppe Conte risponde a Bruno Vespa che chiede se il rapporto con Beppe Grillo si sia concluso in via definitiva. L'intervista è nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Hitler e Mussolini. L'idillio ... (Quotidiano.net)

Romelu Lukaku racconta il suo rapporto con Antonio Conte : il segreto della formazione e della squadra - Facebook WhatsApp Twitter Romelu Lukaku, attaccante di spicco del Napoli, ha recentemente concesso un’intervista al podcast belga “Amici dello Sport“, dove ha discusso in profondità il suo legame con l’allenatore Antonio Conte. La connessione ... (Gaeta.it)