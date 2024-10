Canessa a Soresi: «Come fa a sapere quali mail arrivano in Comune?» (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Soresi Come fa a conoscere il contenuto delle e-mail che arrivano in Comune?». Luca Canessa, direttore generale del Comune di Piacenza, ha interrogato, al termine di una doppia seduta di commissione, la capogruppo di Fratelli d’Italia Sara Soresi, che ha svelato il contenuto di una mail (una Ilpiacenza.it - Canessa a Soresi: «Come fa a sapere quali mail arrivano in Comune?» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «fa a conoscere il contenuto delle e-chein?». Luca, direttore generale deldi Piacenza, ha interrogato, al termine di una doppia seduta di commissione, la capogruppo di Fratelli d’Italia Sara, che ha svelato il contenuto di una(una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quezzi, il drammatico racconto di una coppia: “Un animale ha portato via il nostro cane” - Genova. “Un lupo mi ha portato via il cane”. È la drammatica testimonianza riportata in un post su Facebook da Chiara Giacopelli, una residente genovese. L’episodio, come ha raccontato la donna ancora ... (msn.com)

Regionali, per Salvini niente scaramanzia: “Se va a votare la gente noi stravinciamo” - Genova. È stato l’evento di fine campagna elettorale dell’assessora Marta Brusoni, new entry della Lega, a chiudere il tour di Matteo Salvini in giro per la Liguria negli ultimi giorni prima del voto. (msn.com)

''Una che fa l'amante di un uomo con tre figli che si aspettava?'': Guendalina Canessa sul nuovo caso Totti, parla di ''karma'' - ''Una che fa l'amante di un uomo con tre figli che si aspettava?'': Guendalina Canessa sul nuovo caso Totti, parla di ''karma'' ... (gossip.it)

Nuovo Galliera, ennesimo ricorso al Tar: “Il Comune revochi il permesso di costruire” - Italia Nostra inizia una nuova battaglia legale e attacca Orlando: "Atteggiamento omertoso, ci saremmo aspettati posizioni diverse" ... (genova24.it)