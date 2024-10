Bomba d’acqua a Civitavecchia strade allagate e ingenti danni

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – A causa delle avverse condizioni meteo, i Vigili del fuoco disono impegnati su tutto il territorio cittadino e non solo per i numerosi allagamenti e soccorsi a persona rimaste in difficoltà. Già nella serata di ieri i Vigli del fuoco hanno soccorso due persone impossibilitate ad uscire dal proprio veicolo, rimasto bloccato al centro della carreggiata allagata di via Aurelia, altezza svincolo autostradasud. Stanno smistando più interventi possibile. Il Sindaco: “In campo tutte le risorse disponibili” Nella giornata odierna, la città diè stata travolta da un evento meteorologico straordinario e del tutto imprevedibile, per il quale non era stata diramata alcuna allerta. Laha provocatoe disagi, sia alla rete stradale sia alle abitazioni private.