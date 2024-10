Bce, aspettative inflazione in calo, a minimi dal 2021 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le aspettative di inflazione dei consumatori per i 12 mesi successivi e per i tre anni successivi sono diminuite. Secondo il consueto sondaggio della Bce le aspettative medie per l'inflazione nei prossimi 12 mesi sono scese al 2,4%, dal 2,7% precedente, e si sono attestate al livello più basso da settembre 2021. Anche le aspettative medie per l'inflazione a tre anni sono diminuite a settembre, di 0,2 punti percentuali, al 2,1%, il livello più basso da febbraio 2022 (quando la Russia ha invaso l'Ucraina). Sul fronte del reddito le aspettative di crescita sono aumentate all'1,3%, dall'1,2% di agosto. L'aumento delle aspettative di reddito ha continuato a essere guidato dai due quintili di reddito più bassi. Le percezioni di crescita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti sono rimaste invariate al 5,2%. Quotidiano.net - Bce, aspettative inflazione in calo, a minimi dal 2021 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ledidei consumatori per i 12 mesi successivi e per i tre anni successivi sono diminuite. Secondo il consueto sondaggio della Bce lemedie per l'nei prossimi 12 mesi sono scese al 2,4%, dal 2,7% precedente, e si sono attestate al livello più basso da settembre. Anche lemedie per l'a tre anni sono diminuite a settembre, di 0,2 punti percentuali, al 2,1%, il livello più basso da febbraio 2022 (quando la Russia ha invaso l'Ucraina). Sul fronte del reddito ledi crescita sono aumentate all'1,3%, dall'1,2% di agosto. L'aumento delledi reddito ha continuato a essere guidato dai due quintili di reddito più bassi. Le percezioni di crescita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti sono rimaste invariate al 5,2%.

