Anticipazioni La Promessa 26 ottobre: Salvador e Maria richiamati per una richiesta fuori luogo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuove Anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4 Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 26 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle Anticipazioni della puntata:Maria chiede aiuto a Catalina. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni de La Promessa: le controverse gerarchie della tenuta Pia e Don Romulo rimproverano duramente Salvador e Maria per l'insistenza con cui hanno cercato Movieplayer.it - Anticipazioni La Promessa 26 ottobre: Salvador e Maria richiamati per una richiesta fuori luogo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovedella soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4 Il prossimo episodio de Laandrà in onda su Rete 4 sabato 26alle 19:40. Ecco un'anteprima delledella puntata:chiede aiuto a Catalina. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La: le controverse gerarchie della tenuta Pia e Don Romulo rimproverano duramenteper l'insistenza con cui hanno cercato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa Anticipazioni 26 ottobre 2024 : Maria e Salvador non rinunciano alle loro nozze ma rischiano di mettersi nei guai! - Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 26 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Maria e Salvador non rinunceranno a sposarsi. La Fernandez chiederà aiuto a Catalina ma non si rivelerà una ... (Comingsoon.it)

La Promessa - anticipazioni settimanali dal 26 ottobre al 1° novembre 2024 : Maria trova in soffitta una borsa piena di soldi - Cosa accadrà nel corso della settimana a La Promessa? Le anticipazioni delle puntate inedite della soap spagnola – in onda dal 26 ottobre al 1° novembre 2024 su Rete 4 – si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. Riflettori puntati su ... (Superguidatv.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 25 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 25 Ottobre - Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla ... (Zon.it)