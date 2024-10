Al via la terza edizione del corso di perfezionamento in “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del corso di perfezionamento in “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna”, promosso da Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia e Università degli Studi di Verona mediante un progetto congiunto interateneo con la School of Management and Advanced Education (SMAE) di Unibs. La Montagna torna ad avere spazio e attenzione nelle politiche di sviluppo. Nei prossimi anni, grazie al programma comunitario Next Generation EU Plan e al rilancio della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), i territori montani saranno oggetto di progettualità sostenute da finanziamenti in grado di ridisegnarne il rilancio. Bergamonews.it - Al via la terza edizione del corso di perfezionamento in “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Sono aperte le iscrizioni alladeldiin “dei”, promosso da Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia e Università degli Studi di Verona mediante un progetto congiunto interateneo con la School of Management and Advanced Education (SMAE) di Unibs. Latorna ad avere spazio e attenzione nelle politiche di sviluppo. Nei prossimi anni, grazie al programma comunitario Next Generation EU Plan e al rilancioStrategia Nazionale Aree Interne (SNAI), i territori montani saranno oggetto di progettualità sostenute da finanziamenti in grado di ridisegnarne il rilancio.

