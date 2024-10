Lanazione.it - Yoga al museo, e ad ogni incontro sarà associato un pezzo delle collezioni archeologiche, che sarà raccontato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Ilcome luogo di benessere e di cura di sé. Questo è il principio che ha spinto la direzione del, la Fondazione Arezzo Intour e la Scuola diIntegrale Ramananda a collaborare per creare un’occasione in cui poter coniugare la pratica delloalla crescita culturale. Il corso “al” si svolgerà nella SalaCeramiche e si articolerà in 10 lezioni da sabato 16 novembre a sabato 1° febbraio, dalle ore 16 alle 17.30. Le sessioni disaranno curate da Ramananda Scuola diIntegrale nell’ambito del progetto “Loper i Musei. I Musei per lo”. Adun, chedal personale del. Le caratteristiche dell’iniziativa e le modalità di partecipazione saranno illustrate sabato 26 ottobre alle ore 16 alArcheologico Nazionale.