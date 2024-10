Ilgiorno.it - Universitari e camerieri. L’identikit dal sondaggio:: "La metà lavora in nero"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha dai 18 ai 25 anni, studia all’Università, vive con contratti precari e una retribuzione tra i 7 e gli 8 euro lordi l’ora. Èdeltore nel settore ristorazione. I dati sono stati raccolti in un questionario distribuito da Radio Aut, circolo da sempre gestito dai giovani per i giovani e per la città e da Usb, l’Unione sindacale di base, in vista dell’apertura a Pavia di un tavolo di lavoro sulla ristorazione tra le istituzioni e le parti sociali, che sarà inaugurato il mese prossimo. Circa cento i questionari compilati. Dall’analisi, illustrata al Broletto, emerge che il 73% degli operatori ha tra i 18 e i 25 anni e il 25% tra i 25 e i 30. Soltanto il 2% è over 30. È studente-tore l’81,6% e il 54,2% ha un contratto a chiamata; mentre è assunto a tempo determinato il 20,8 e indeterminato il 10,4%.