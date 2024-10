Un’altra figuraccia per Mancini: l’Arabia Saudita lo molla, non è più l’allenatore col contratto d’oro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roberto Mancini non è più il ct dell’Arabia Saudita. “La Federcalcio Saudita comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell’allenatore della Nazionale Roberto Mancini”, ha annunciato la tv di stato Saudita Al Ekhbariya, aggiungendo che il nome del nuovo allenatore sarà reso noto entro qualche giorno. I risultati deludenti di Mancini con l’Arabia Saudita Mancini lascia l’incarico assunto ad agosto 2023, quando a sorpresa si è dimesso da ct della Nazionale italiana per iniziare la nuova avventura a Riad. Il bilancio dell’avventura Saudita non è propriamente brillante: 21 partite con 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Secoloditalia.it - Un’altra figuraccia per Mancini: l’Arabia Saudita lo molla, non è più l’allenatore col contratto d’oro Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Robertonon è più il ct del. “La Federcalciocomunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione deldeldella Nazionale Roberto”, ha annunciato la tv di statoAl Ekhbariya, aggiungendo che il nome del nuovo allenatore sarà reso noto entro qualche giorno. I risultati deludenti diconlascia l’incarico assunto ad agosto 2023, quando a sorpresa si è dimesso da ct della Nazionale italiana per iniziare la nuova avventura a Riad. Il bilancio dell’avventuranon è propriamente brillante: 21 partite con 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

