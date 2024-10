Temptation Island, ex protagonista rivela: "Stiamo cercando di recuperare il rapporto" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ex protagonista dell'ultima stagione estiva di Temptation Island, Luca Giglio, torna a parlare della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni e rivela come stanno realmente le cose tra lui e la sua ex Gaia Vimercati. Comingsoon.it - Temptation Island, ex protagonista rivela: "Stiamo cercando di recuperare il rapporto" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'exdell'ultima stagione estiva di, Luca Giglio, torna a parlare della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni ecome stanno realmente le cose tra lui e la sua ex Gaia Vimercati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sofia Costantini sul Trono di Uomini e Donne dopo Temptation Island? Che si vocifera - Proprio per questo, la scelta di metterla sul Trono di Uomini e Donne potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata. In ogni caso, i modi di fare di Sofia pare abbiano conquistato un po’ tutti. Ad ogni modo, a generare particolare clamore è il fatto che, molto probabilmente, Maria De Filippi ha messo gli occhi sulla ragazza al punto da pensare di offrirle il Trono. (Tutto.tv)

Temptation Island e Uomini e Donne - la fusione : ecco il cambio di programma - Ma non è finita qui, perché nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 23 ottobre, sono emerse nuove verità e nuovi colpi di scena sulle coppie di Temptation Island.  Ieri sera, 22 ottobre, è andata in onda l’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia in cui si sono fatti avanti tutti i protagonisti dell’edizione per spiegare cosa è successo a un mese di distanza dal falò di confronto. (Dailyshowmagazine.com)

Temptation Island - Giuseppe Ferrara conferma la rottura con Gabriela Chieffo? Il triste gesto - Temptation Island Winter, un giornalista denuncia la scelta delle coppie: stoccata agli autori La seconda puntata di Temptataion Island Winter ha mostrato delle immagini e delle scene che hanno indignato molti telespettatori Temptation Island: segnali di rottura da parte di Giuseppe Ferrara Anche Giuseppe Ferrara ha lasciato intendere possibili tensioni nel rapporto con Gabriela Chieffo attraverso i suoi post sui social. (Anticipazionitv.it)