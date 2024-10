Studio medico. Raid dei ladri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo Raid dei soliti ignoti in centro storico a Montevarchi e a distanza di una settimana a finire nel mirino è stata ancora una volta un’attività di via Isidoro del Lungo, la strada che corre parallela alla centralissima via Roma. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì i ladri hanno scassinato la porta di ingresso di uno Studio medico e sono entrati nei locali mettendoli a soqquadro a caccia di qualcosa da rubare. A differenza dell’incursione precedente, quando era sparito un computer portatile, però, stavolta non avrebbero sottratto nulla, ma hanno lasciato dietro di loro la consueta scia di danni soprattutto alle porte interne, tutte forzate per accedere ai vari ambienti. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri della stazione cittadina che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Lanazione.it - Studio medico. Raid dei ladri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovodei soliti ignoti in centro storico a Montevarchi e a distanza di una settimana a finire nel mirino è stata ancora una volta un’attività di via Isidoro del Lungo, la strada che corre parallela alla centralissima via Roma. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì ihanno scassinato la porta di ingresso di unoe sono entrati nei locali mettendoli a soqquadro a caccia di qualcosa da rubare. A differenza dell’incursione precedente, quando era sparito un computer portatile, però, stavolta non avrebbero sottratto nulla, ma hanno lasciato dietro di loro la consueta scia di danni soprattutto alle porte interne, tutte forzate per accedere ai vari ambienti. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri della stazione cittadina che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

