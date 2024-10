Fanpage.it - Scoperto per la prima volta un buco nero triplo: perché mette in dubbio le vecchie teorie

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per lanella storia è stato osservato uncon una struttura a tre elementi. In realtà, si tratta di V404 Cygni, unnel 1992. Tuttavia, nessuno finora aveva osservato che c'è una seconda stella, distante ben 70.000, che sembra gravitargli attorno. Si tratta di una scoperta cheinla teoria finora utilizzata per spiegare la formazione dei buchi neri.