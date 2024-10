Iltempo.it - "Schlein? Poverina...". Tajani a valanga da Del Debbio: l'autogol della sinistra

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Sono contento di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo altri tre anni". Il leader di Forza Italia e vicepremier, Antonio, a "4 di sera" sui due anni del governo Meloni. Il ministro degli Esteri intervistato da Paolo Delfa notare che "l'occupazione e l'export sono cresciuti, lo spread è diminuito, il ruolo internazionale dell'Italia è migliorato". Mentre è chiaro che "il Pd si stia spostando molto a". Elly, ", lei cerca di fare una campagna molto di, ma non c'è un elettorato moderato che guarda al Pd e poi le cose che dicenon sono vere" sui risultati del governo, attacca. Il vicepremier ne ha anche per la richiesta in Ue da parte di Pd, M5s e Avs di aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia per il patto sui migranti con l'Albania.