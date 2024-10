Passaggio di consegne alla GdF di Baiano: arriva il Luogotenente Francesco Senatore (Di giovedì 24 ottobre 2024) alla presenza del Comandante Provinciale di Avellino, Col. t.SPEF Leonardo Erre e del Comandante del Gruppo di Avellino, Magg. Silverio Papis, ha avuto luogo il Passaggio di consegne della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano tra i Luogotenenti Cariche Speciali Luciano Fasolino e Francesco Avellinotoday.it - Passaggio di consegne alla GdF di Baiano: arriva il Luogotenente Francesco Senatore Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)presenza del Comandante Provinciale di Avellino, Col. t.SPEF Leonardo Erre e del Comandante del Gruppo di Avellino, Magg. Silverio Papis, ha avuto luogo ildidella Tenenza della Guardia di Finanza ditra i Luogotenenti Cariche Speciali Luciano Fasolino e

