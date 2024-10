L’inchiesta sui migranti minori non accompagnati ‘Lost in Europe’ vince il Premio Caruana Galizia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il progetto giornalistico Lost in Europe, un’inchiesta dedicata al dramma dei minori migranti, ha vinto il Premio europeo dedicato alla cronista uccisa Daphne Caruana Galizia. Lo ha annunciato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno a Strasburgo. DalL’inchiesta, condotta da un gruppo di media in Germania, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Regno Unito, è emerso che sono oltre 50mila i minori stranieri non accompagnati scomparsi in Europa tra il 2021 e il 2023, in media 47 al giorno. Tra i partner editoriali delL’inchiesta ci sono anche l’Ansa, con Angela Gennaro e Cecilia Ferrara, e Il Domani. L'articolo L’inchiesta sui migranti minori non accompagnati ‘Lost in Europe’ vince il Premio Caruana Galizia proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - L’inchiesta sui migranti minori non accompagnati ‘Lost in Europe’ vince il Premio Caruana Galizia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il progetto giornalistico Lost in Europe, un’inchiesta dedicata al dramma dei, ha vinto ileuropeo dedicato alla cronista uccisa Daphne. Lo ha annunciato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno a Strasburgo. Dal, condotta da un gruppo di media in Germania, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Regno Unito, è emerso che sono oltre 50mila istranieri nonscomparsi in Europa tra il 2021 e il 2023, in media 47 al giorno. Tra i partner editoriali delci sono anche l’Ansa, con Angela Gennaro e Cecilia Ferrara, e Il Domani. L'articolosuinoninilproviene da Il Fatto Quotidiano.

