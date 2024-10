Calciomercato.it - Juric esulta e spiega la bocciatura di Hummels: “Ecco dove lo vedo. Pisilli è incredibile”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Ivan, al termine di Roma-Dinamo Kiev, terzo match di Europa League, che si è giocato all’Olimpico La Roma rialza la testa e conquista la prima vittoria in Europa League, battendo la Dinamo Kiev, all’Olimpico, per uno a zero, grazie alla rete di Dovbyk dal dischetto. Ivan(LaPresse) – Calciomercato.itIvanpuò così essere soddisfatto del successo dei giallorossi, che salgono a quattro punti in classifica, dopo il ko contro l’Elfsborg e il pareggio casalingo contro l’Athletic Bilbao. L’ex tecnico del Torino è chiaramente felice e vede il bicchiere mezzo pieno, anche se non tutto è andato per il verso giusto: “Ci sono stati momentila squadra mi è piaciuta molto, altri un po’ meno perché è mancata ancora un po’ di certezza e sicurezza – affermaai microfoni di Sky Sport -.