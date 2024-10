Juric: “A questa Roma manca mentalità vincente” (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 18:38:43 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il croato Ivan Juric, allenatore della Roma, ha accusato gli scarsi risultati della sua squadra questo mercoledì mancanza di “mentalità vincente”ma ha assicurato che è il momento perfetto per i suoi giocatori di “diventare bestie”. ribaltare la situazione. “È una squadra con metà malvagio, Adesso non abbiamo una mentalità vincente. Se abbiamo vinto tre delle ultime 17 partite, due con me e una con De Rossi, vuol dire questo il nostro livello non è quello della Roma, ma quella di una squadra inferiore”, ha detto senza mezzi termini nella conferenza stampa prima del duello contro la Dynamo Kiev dall’Europa League. “Facciamo bene molte cose, li abbiamo fatti a Monza, con l’Athletic e con l’Inter, ma da domani Voglio un male diversoanche giocando peggio”, ha aggiunto. Justcalcio.com - Juric: “A questa Roma manca mentalità vincente” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 18:38:43 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il croato Ivan, allenatore della, ha accusato gli scarsi risultati della sua squadra questo mercoledìnza di “”ma ha assicurato che è il momento perfetto per i suoi giocatori di “diventare bestie”. ribaltare la situazione. “È una squadra con metà malvagio, Adesso non abbiamo una. Se abbiamo vinto tre delle ultime 17 partite, due con me e una con De Rossi, vuol dire questo il nostro livello non è quello della, ma quella di una squadra inferiore”, ha detto senza mezzi termini nella conferenza stampa prima del duello contro la Dynamo Kiev dall’Europa League. “Facciamo bene molte cose, li abbiamo fatti a Monza, con l’Athletic e con l’Inter, ma da domani Voglio un male diversoanche giocando peggio”, ha aggiunto.

