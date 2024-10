Ilrestodelcarlino.it - Jesi trova un altro "lungo". Arriva Ponziani in prova

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Riziero, l’omone d’area’ che serviva (cosi i media lombardi a gennaio nell’annunciare l’arrivo del centro laziale ai Knights Legnano) anche alla General Contractor per aumentare fisicità e tonnellaggio del reparto lunghi? "BasketAcademy – la nota della società - comunica di aver aggregato inal gruppo di prima squadra l’atleta Riziero. Centro classe 1994, 204 cm per 120 chilogrammi, esperienza in serie B con le casacche di Chieti, Rieti, Taranto, Orzinuovi e Legnano. Proprio con la formazione lombarda, a gennaio di quest’anno,è tornato in campo dopo la sosta forzata di sei mesi per l’infortunio al ginocchio del giugno del 2023 nel corso delle finali promozione in serie A2 con Orzinuovi e dopo aver disputato 14 gare a una media di 4.4 punti partita e 2.6 rimbalzi.