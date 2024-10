«Il Piracy Shield è un rischio per la sicurezza informatica dell’Italia» (Di giovedì 24 ottobre 2024) «I motivi per cui non può funzionare sono evidenti». Si è aperta così la nostra intervista con il divulgatore informatico Danilo Cimino (che gestisce il progetto “Cose di computer”) dedicata a tutti i problemi riscontrati – ormai da tempo – attorno al sistema Piracy Shield. Un pensiero che, visti gli accadimenti che si sono susseguiti fin dall’entrata in funzione della piattaforma anti-pirateria (legata esclusivamente al mondo del calcio, anzi alla Serie A), non può che non essere condivisibile. Il caso dello scorso fine settimana, quello che ha portato al blocco – dopo una segnalazione inviata da Dazn (come spiegato solo ora da AGCOM con la sua diffida nei confronti dell’OTT) – di una CDN di Google Drive è solo la punta dell’iceberg che ha confermato tutti i timori e le criticità che in molti (anche Giornalettismo) avevano messo in risalto da tempo. Giornalettismo.com - «Il Piracy Shield è un rischio per la sicurezza informatica dell’Italia» Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) «I motivi per cui non può funzionare sono evidenti». Si è aperta così la nostra intervista con il divulgatore informatico Danilo Cimino (che gestisce il progetto “Cose di computer”) dedicata a tutti i problemi riscontrati – ormai da tempo – attorno al sistema. Un pensiero che, visti gli accadimenti che si sono susseguiti fin dall’entrata in funzione della piattaforma anti-pirateria (legata esclusivamente al mondo del calcio, anzi alla Serie A), non può che non essere condivisibile. Il caso dello scorso fine settimana, quello che ha portato al blocco – dopo una segnalazione inviata da Dazn (come spiegato solo ora da AGCOM con la sua diffida nei confronti dell’OTT) – di una CDN di Google Drive è solo la punta dell’iceberg che ha confermato tutti i timori e le criticità che in molti (anche Giornalettismo) avevano messo in risalto da tempo.

