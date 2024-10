“Grande Fratello”, Maica abbandona la casa: i presunti motivi (Di giovedì 24 ottobre 2024) News Tv. Maica era entrata nella casa del Grande Fratello lo scorso lunedì, 21 ottobre 2024, e si era presentata ai concorrenti come una nuova coinquilina. La ragazza, ieri sera, mercoledì 23 ottobre, è entrata nel confessionale e non ne è più uscita. Questa mattina poi è arrivato il comunicato ufficiale per avvisare i telespettatori che Maica aveva lasciato la casa più spiata d’Italia. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Totti e il flirt con Jacobelli, interviene I’ex Ilary Blasi Leggi anche: Marialuisa Jacobelli, chi è la nuova presunta fiamma di Totti: si scopre tutto Maica “in gita” conquista il pubblico italiano La figura di Maica all’interno del Grande Fratello doveva essere semplicemente una ventata d’aria fresca, ma la sua esperienza è durata appena due giorni. Tvzap.it - “Grande Fratello”, Maica abbandona la casa: i presunti motivi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) News Tv.era entrata nelladello scorso lunedì, 21 ottobre 2024, e si era presentata ai concorrenti come una nuova coinquilina. La ragazza, ieri sera, mercoledì 23 ottobre, è entrata nel confessionale e non ne è più uscita. Questa mattina poi è arrivato il comunicato ufficiale per avvisare i telespettatori cheaveva lasciato lapiù spiata d’Italia. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Totti e il flirt con Jacobelli, interviene I’ex Ilary Blasi Leggi anche: Marialuisa Jacobelli, chi è la nuova presunta fiamma di Totti: si scopre tutto“in gita” conquista il pubblico italiano La figura diall’interno deldoveva essere semplicemente una ventata d’aria fresca, ma la sua esperienza è durata appena due giorni.

