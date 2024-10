Grande Fratello e l’inatteso crossover con Amici: ecco i due ex volti del talent show che sono entrati poco fa in Casa! (Video) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel corso della diretta h24 del Grande Fratello, disponibile tutti i giorni sul Canale 55, oggi i concorrenti hanno ricevuto un’inaspettata visita. Mentre erano intenti a sbrigare le loro faccende, tra cui la preparazione del pranzo, la voce degli autori li ha invitati al “Freeze”. Secondo le regole del programma, i gieffini quando ascoltano questa parola sono tenuti ad immobilizzarsi esattamente nel punto in cui si trovano, espressioni facciali e gestualità comprese. Al momento del richiamo, i ragazzi hanno assistito all’irruzione del corpo di ballo di Saranno Famosi, capitanati dal coreografo Garrison Rochelle. I ballerini hanno dato vita ad un vero e proprio show, dapprima tra il gelo – forzato – degli inquilini e in un secondo momento coinvolgendoli nella performance. Il corpo di ballo sarà presto protagonista di un musical a teatro. Isaechia.it - Grande Fratello e l’inatteso crossover con Amici: ecco i due ex volti del talent show che sono entrati poco fa in Casa! (Video) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel corso della diretta h24 del, disponibile tutti i giorni sul Canale 55, oggi i concorrenti hanno ricevuto un’inaspettata visita. Mentre erano intenti a sbrigare le loro faccende, tra cui la preparazione del pranzo, la voce degli autori li ha invitati al “Freeze”. Secondo le regole del programma, i gieffini quando ascoltano questa parolatenuti ad immobilizzarsi esattamente nel punto in cui si trovano, espressioni facciali e gestualità comprese. Al momento del richiamo, i ragazzi hanno assistito all’irruzione del corpo di ballo di Saranno Famosi, capitanati dal coreografo Garrison Rochelle. I ballerini hanno dato vita ad un vero e proprio, dapprima tra il gelo – forzato – degli inquilini e in un secondo momento coinvolgendoli nella performance. Il corpo di ballo sarà presto protagonista di un musical a teatro.

