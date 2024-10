Gino Paoli: “Non mi piacciono i ‘bla bla bla’ mentre le persone muoiono. Tra poco me ne vado, a voi purtroppo resta un mondo di me…” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Tutto quello che succede non mi piace. Non posso ispirarmi a questo perché altrimenti scriverei delle ca**ate. Ho 90 anni. Tra poco me ne vado e lo lascerò a voi questo mondo di m***a”. Lo ha detto Gino Paoli a margine della presentazione del suo libro ‘Cosa faro’ da grande. I miei primi 90 anni’ al Teatro Stradanuova di Genova. L'articolo Gino Paoli: “Non mi piacciono i ‘bla bla bla’ mentre le persone muoiono. Tra poco me ne vado, a voi purtroppo resta un mondo di me” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Gino Paoli: “Non mi piacciono i ‘bla bla bla’ mentre le persone muoiono. Tra poco me ne vado, a voi purtroppo resta un mondo di me…” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Tutto quello che succede non mi piace. Non posso ispirarmi a questo perché altrimenti scriverei delle ca**ate. Ho 90 anni. Trame nee lo lascerò a voi questodi m***a”. Lo ha dettoa margine della presentazione del suo libro ‘Cosa faro’ da grande. I miei primi 90 anni’ al Teatro Stradanuova di Genova. L'articolo: “Non miblale. Trame ne, a voiundi me” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gino Paoli: "Quello che accade non mi piace, lascio a voi sto mondo di m***a" - Il cantante a Genova per il suo libro 'Cosa faro' da grande. I miei primi 90 anni' ... (gazzettadiparma.it)

Bruno Lauzi: cantautore anticonformista - Oggi è il 24 ottobre, e in questo giorno, nel 2006, a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, moriva il cantautore Bruno Lauzi. Nato nel 1937 ad Asmara, in Eritrea, quando il Paese africano era un ... (liquidarte.it)

Gino Paoli presenta il libro Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni in Stradanuova - Giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 17, presso il Teatro Stradanuova, viene presentato il libro di Gino Paoli con Daniele Bresciani Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni, pubblicato da Bompiani nel ... (mentelocale.it)

Dai Camaleonti alle jam session estive: gli 83 anni molto rock di Livio Macchia - La musica rende eternamente giovani, conserva a lungo corpo e spirito, rigenera cellule e neuroni: c’è arrivata pure la scienza dei santommasi. Anche se – per converso ... (quotidianodipuglia.it)

“Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni”, Gino Paoli presenta il suo libro al Teatro Stradanuova - Giovedì 24 ottobre alle 17, presso il Teatro Stradanuova, sarà presentato il libro di Gino Paoli con Daniele Bresciani “Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni”, pubblicato da Bompiani nel novembre ... (genovatoday.it)