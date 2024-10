Far West nel cuore di Napoli | sparatoria in città morto un ragazzo di 16 anni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una notte bagnata nel sangue quella che si è consumata a, dove c’è stata unanel centralissimo corso Umberto, all’altezza del civico 248. Al momento non sono noti i dettagli né la dinamica dell’accaduto, ma la cosa certa è che èundi appena 16, mentre altre due persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale dopo la. Sul caso sta indagando la polizia per ricostruire l’accaduto. Probabilmente saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare i responsabili. Si tratta purtroppo dell’ennesima vittima giovanissima di morte violenta in, che si verifica subito dopo la bruttissima storia del 16enne che ha ucciso il suo amico d’infanzia 20enne per ordine del boss dopo dissidi legati allo spaccio di droga.