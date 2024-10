Disney contro il Tribunale per lo stop alla serie sul delitto di Avetrana: “Faremo valere le nostre ragioni” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Disney con una nota alla stampa fa sapere che la serie Avetrana - Qui non è Hollywood sull'omicidio di Sarah Scazzi è stata solo rinviata: "Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti". Fanpage.it - Disney contro il Tribunale per lo stop alla serie sul delitto di Avetrana: “Faremo valere le nostre ragioni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lacon una notastampa fa sapere che la- Qui non è Hollywood sull'omicidio di Sarah Scazzi è stata solo rinviata: "Le parti non concordano con la decisione dele farannole proprie ragioni nelle sedi competenti".

Il Tribunale di Taranto sospende la serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood” su Disney+ - Il caso sconvolse l’opinione pubblica e diede vita a numerose trasposizioni mediatiche e documentari. L’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010, coinvolse la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, condannate per il delitto. Bisognerà attendere l’udienza del 5 novembre per capire se la sospensione cautelare verrà confermata o se la serie potrà essere messa in onda con eventuali modifiche. (Puntomagazine.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood : il tribunale sospende la messa in onda della serie firmata Disney+ - . Il Tribunale di Taranto ha deciso di sospendere la messa in onda della serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood, ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi. Il caso dell’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010, dopo un lungo periodo di indagini e un tunnel di contraddizioni, ha già visto condannate alla pena dell’ergastolo la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, ma a quanto pare questa storia continua a far parlare e indignare la comunità. (Nerdpool.it)

Avetrana fa causa a Walt Disney - e il tribunale di Taranto le dà ragione - Ma la fiction Disney ha commesso il reato di chiamarsi “Avetrana” e questo non va giù al sindaco Antonio Iazzi, che ha prima diffidato la Disney a cambiare nome, e poi ha chiesto con ricorso d’urgenza ex articolo 700 al tribunale di Taranto (lo stesso usato dal sindaco di Taranto per spegnere Ilva) la “sospensione immediata della messa in onda e la visione preliminare della serie per appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà”. (Ilfoglio.it)