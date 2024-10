Covid, due vaccini meglio di uno: Usa consigliano doppia dose per evitare ricoveri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Negli Stati Uniti viene consigliata una doppia dose di vaccino anti-Covid aggiornato agli anziani e ai fragili tra il 2024 e il 2025. La direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention, Mandy Cohen, ha approvato la raccomandazione del comitato consultivo Acip per le vaccinazioni (Advisory Ilgiornaleditalia.it - Covid, due vaccini meglio di uno: Usa consigliano doppia dose per evitare ricoveri Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Negli Stati Uniti viene consigliata unadi vaccino anti-aggiornato agli anziani e ai fragili tra il 2024 e il 2025. La direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention, Mandy Cohen, ha approvato la raccomandazione del comitato consultivo Acip per le vaccinazioni (Advisory

Vaccini - si parte dalle case di riposo. Per i bambini la formula spray. Iniezione doppia per il Covid - Pertanto è necessario intensificare i programmi di vaccinazione e le misure di prevenzione, proteggendo in particolare la salute dei gruppi di popolazione più a rischio. Hanno inoltre diritto alla vaccinazione anche coloro che sono a rischio di gravi complicanze per la presenza di patologie concomitanti, i familiari di soggetti fragili, le donne in gravidanza e nel post partum, chi svolge lavori di pubblica utilità , gli operatori sanitari, chi lavora a contatto con gli animali, i donatori di sangue. (Lanazione.it)