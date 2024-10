Ilrestodelcarlino.it - Coriano, investiti 100mila euro per irrigare il campo di calcio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione dell’impianto di irrigazione automatico al manto erboso deldaDaniele Grandi di. "Abbiamo previsto un corposo stanziamento di– spiega l’assessore allo Sport, Anna Pecci – che metterà la parola fine alla necessità di innaffiare manualmente il manto in erba e consentirà di ricorrere alla irrigazione automatica durante i mesi più caldi dell’anno intervenendo prima o durante le partite. Un investimento importante, che comprende non solo ilda gioco principale, ma anche l’area verde esterna utilizzata per gli allenamenti, la sostituzione di tutta la recinzione ammalorata, l’installazione delle reti di protezione parapalloni alGrandi e a quello di allenamento nell’area posteriore il Palasic, previsto anche un generatore di aria calda a servizio dei campi da gioco.