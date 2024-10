Cassino / Aggressioni nella partita col Savoia, le reazioni di Emanuele Filiberto e del consigliere Vizzaccaro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cassino – A seguito delle Aggressioni subite da due tifosi del Cassino in occasione dell’intervallo della partita di calcio di serie D con il Savoia, giungono reazioni e prese di posizioni. Innanzitutto quella del Sar Emanuele Filiberto di Savoia che condannato l’accaduto scrive: ” il sottoscritto a titolo personale ed a nome del Savoia Calcio, intende L'articolo Cassino / Aggressioni nella partita col Savoia, le reazioni di Emanuele Filiberto e del consigliere Vizzaccaro Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cassino / Aggressioni nella partita col Savoia, le reazioni di Emanuele Filiberto e del consigliere Vizzaccaro Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 24 ottobre 2024)– A seguito dellesubite da due tifosi delin occasione dell’intervallo delladi calcio di serie D con il, giungonoe prese di posizioni. Innanzitutto quella del Sardiche condannato l’accaduto scrive: ” il sottoscritto a titolo personale ed a nome delCalcio, intende L'articolocol, ledie delTemporeale Quotidiano.

Cassino / Due feriti incidenti in campo dopo la partita del campionato di serie D col Savoia - È accaduto alla […] L'articolo Cassino / Due feriti incidenti in campo dopo la partita del campionato di serie D col Savoia sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . CASSINO – Due tifosi del Cassino sono stati costretti mercoledì a ricorrere al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica ed uno di loro è stato colpito alla testa con una mazza da baseball, al termine della partita Cassino – Savoia finita 3-1 nell’ambito della ottava giornata del Campionato di Serie D, Girone G. (Temporeale.info)

Tafferugli in Cassino-Savoia - invasione e polizia in campo : la denuncia di Emanuele Filiberto - Tafferugli e caos durante la partita Cassino-Savoia, giocata allo Stadio Salveti e valida per l'ottava giornata del campionato di Serie D, Girone G. Un gruppo di tifosi della squadra campana, a fine primo tempo, ha fatto invasione di campo per cercare il contatto con i supporters locali... (Napolitoday.it)

Invasione di campo - fumogeni e bombe carta : accade di tutto durante Cassino-Savoia - Durante e dopo la partita di Serie D tra Cassino e Savoia è accaduto di tutto. Alcuni tifosi della squadra campana hanno fatto invasione di campo e in campo hanno lanciato fumogeni e bombe carta. Due tifosi del Cassino sono stati feriti.Continua a leggere . (Fanpage.it)