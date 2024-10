Borsa: Milano chiude invariata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Piazza Affari chiude la seduta invariata, dopo che nel pomeriggio il listino milanese ha perso smalto e ha lasciato sul terreno i rialzi maturati nella prima parte della giornata. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni fermo a 34.698 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude invariata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Piazza Affarila seduta, dopo che nel pomeriggio il listino milanese ha perso smalto e ha lasciato sul terreno i rialzi maturati nella prima parte della giornata. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni fermo a 34.698 punti.

