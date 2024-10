Bologna, il grande gesto per aiutare le famiglie dopo l’alluvione. Cosa succederà contro il Milan? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, il grande gesto della società rossoblu in vista della gara contro il Milan per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione Bologna sta attraversando un momento delicato: non soltanto per la squadra, ma anche per le alluvioni che hanno colpito la città emiliana. In vista della sfida contro il Milan, la società rossoblu ha deciso di Calcionews24.com - Bologna, il grande gesto per aiutare le famiglie dopo l’alluvione. Cosa succederà contro il Milan? Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024), ildella società rossoblu in vista della garailperlecolpite dalsta attraversando un momento delicato: non soltanto per la squadra, ma anche per le alluvioni che hanno colpito la città emiliana. In vista della sfidail, la società rossoblu ha deciso di

Tre Allegri Ragazzi Morti - a Bologna la grande festa “Halloween 2024? - Il videoclip d’animazione, diretto da Erika De Nicola e prodotto da MoviMenti, è un vero e proprio reboot del video di “Occhi bassi”. . Il 29 ottobre il trio mascherato rilascerà su tutte le piattaforme digitali “Crocchette Dub”, nuovo estratto da “Garage Dub”, la versione dub di “Garage Pordenone” realizzata da Paolo Baldini DubFiles, disponibile in esclusiva in vinile dal 7 novembre al PAFF! – Palazzo del Fumetto di Pordenone, in occasione dell’inaugurazione di “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo” e dal 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali. (Ildenaro.it)

Aston Villa-Bologna 0-0 LIVE : grande occasione per Dallinga - Ndoye indovina il filtrante - ma Martinez lo mura - A Villa Park, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Aston Villa-Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Aston Villa-Bologna, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025. ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn, […]. (Calcionews24.com)

Genoa Bologna 2-2 : Grande rimonta da parte dei rossoblu - Al Marassi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Marassi, Genoa e Bologna si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. GENOA BOLOGNA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA FINISCE QUI LA PARTITA 85? PAREGGIO DEL GENOA! […]. (Calcionews24.com)