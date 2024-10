Aiuto a chi è in difficoltà. Riparte l’Emporio sociale (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUARRATA Un progetto entrato a pieno regime nel 2017, che soprattutto durante le pandemia ha rappresentato un ulteriore appiglio per le fasce della popolazione più in difficoltà sul piano economico. E che, su queste basi, proseguirà ulteriormente: con l’attuale convenzione che scadrà a fine anno, il Comune di Quarrata ha approvato pochi giorni fa le linee guida dell’istruttoria volta ad individuare eventuali soggetti ed associazioni del terzo settore con cui progettare lo sviluppo dell’"Emporio sociale". L’idea, stando perlomeno alla bozza, è di prevedere un nuovo accordo su base triennale, con la possibilità di un’ulteriore proroga biennale. Dopo i primi trentasei mesi, che serviranno a tracciare un bilancio, sarà possibile estendere l’accordo di altri due anni, arrivando così indicativamente alla fine del 2029. Lanazione.it - Aiuto a chi è in difficoltà. Riparte l’Emporio sociale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUARRATA Un progetto entrato a pieno regime nel 2017, che soprattutto durante le pandemia ha rappresentato un ulteriore appiglio per le fasce della popolazione più insul piano economico. E che, su queste basi, proseguirà ulteriormente: con l’attuale convenzione che scadrà a fine anno, il Comune di Quarrata ha approvato pochi giorni fa le linee guida dell’istruttoria volta ad individuare eventuali soggetti ed associazioni del terzo settore con cui progettare lo sviluppo dell’"Emporio". L’idea, stando perlomeno alla bozza, è di prevedere un nuovo accordo su base triennale, con la possibilità di un’ulteriore proroga biennale. Dopo i primi trentasei mesi, che serviranno a tracciare un bilancio, sarà possibile estendere l’accordo di altri due anni, arrivando così indicativamente alla fine del 2029.

