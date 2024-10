Young Boys-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Inter di Inzaghi torna in campo in Champions League. I nerazzurri, alla terza giornata, volano in Svizzera per sfidare lo Young Boys. Nelle prime due partite Lautaro e compagni, reduci dalla vittoria contro la Roma in campionato, dopo i primi due turni di Champions sono ancora imbattuti avendo conquistato 4 punti frutto del Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'di Inzaghi torna in campo in Champions League. I nerazzurri, alla terza giornata, volano in Svizzera per sfidare lo. Nelle prime due partite Lautaro e compagni, reduci dalla vittoria contro la Roma in campionato, dopo i primi due turni di Champions sono ancora imbattuti avendo conquistato 4 punti frutto del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys-Inter - rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO) - Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Novità campo sintetico e qualche dubbio di formazione sciolto con l’incognita regista in sostituzione di Calhanoglu i temi principali. . Rivedi la conferenza dell’allenatore nerazzurro. (Sportface.it)

Young Boys-Inter - Inzaghi rilancia Taremi : probabili formazioni e orari tv - Questo il pensiero di Inzaghi alla vigilia: “Pensiamo di partita in partita e lo Young Boys domenica ha battuto il Lucerna. In difesa De Vrij centrale con Bisseck e Bastoni braccetti. I precedenti più recenti con squadre svizzere risalgono a venti anni fa quando nelle qualificazioni Champions League 2004 l’Inter ebbe la meglio su Basilea con l’1-1 dell’andata e il 4-1 del ritorno, segnarono ... (Sport.quotidiano.net)

Young Boys-Inter - le ultime dall’allenamento : due a sorpresa in campo! - Probabilmente l’attaccante e il giovane difensore si sono uniti al gruppo di Inzaghi per restare in allenamento. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare gli svizzeri, domani sera, per la seconda sfida europea della stagione. Soprattutto in vista della prossima importante sfida di campionato contro la Juventus, e tenendo in considerazione che i nerazzurri resteranno a Berna fino a ... (Inter-news.it)