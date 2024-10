Suicida 14enne innamorato di un chatbot, madre fa causa a un'app di intelligenza artificiale. La storia di Sewell (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «innamorato» di un bot «si è tolto la vita»: è quanto sostiene la madre di un quattordicenne di Orlando in Florida che sta portando in tribunale Character.Ai, un’app che consente di interagire con personaggi creati con l’intelligenza artificiale: nel caso di Sewell Setzer, il ragazzino Suicida, un bot di nome Daenerys Targaryen come la regina del Trono di Spade. «Mi mancherai sorellina», Feedpress.me - Suicida 14enne innamorato di un chatbot, madre fa causa a un'app di intelligenza artificiale. La storia di Sewell Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «» di un bot «si è tolto la vita»: è quanto sostiene ladi un quattordicenne di Orlando in Florida che sta portando in tribunale Character.Ai, un’app che consente di interagire con personaggi creati con l’: nel caso diSetzer, il ragazzino, un bot di nome Daenerys Targaryen come la regina del Trono di Spade. «Mi mancherai sorellina»,

