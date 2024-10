Thesocialpost.it - Serve davvero spegnere le luci per risparmiare? Ecco la verità. Conosci la regola dei 5 minuti?

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In molti sono convinti chesempre ledelle stanze in cui non si sta siaun metodo efficace perenergia e soldi. Altri, invece, sostengono il contrario. Ma allora qual è la? Proviamo a fare chiarezza. La premessa fondamentale è che da quando è stato introdotto il led e le lampade sono diventate ad alta efficienza energetica, è quasi superfluo fare altre cose. In generale, la scelta dell’illuminazione della casa va selezionata con la massima attenzione: con le lampadine a incandescenza ormai obsolete, tra quelle a fluorescenza e i sistemi a Led, prediligere sempre questi ultimi per un reale risparmio energetico. Inoltre, anche la dimensione delle lampadine conta per il prezzo in bolletta. Un lampada più grande, per esempio, è spesso preferibile in termini di efficienza e consumi a due piccole.