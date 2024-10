Salute mentale, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Ateneo per inclusione sociale" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Università si apre sempre di più alla società per favorire l'integrazione non solo dal punto di vista didattico' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "L'università è un luogo di creazione di cultura dal punto di vista didattico e scientifico, ma anche un luogo in cui ci si apre alla società in Ilgiornaleditalia.it - Salute mentale, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Ateneo per inclusione sociale" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Università si apre sempre di più alla società per favorire l'integrazione non solo dal punto di vista didattico' Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'università è un luogo di creazione di cultura dal punto di vista didattico e scientifico, ma anche un luogo in cui ci si apre alla società in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come cambia l’orologio biologico in salute e in malattia : il punto di Sant'Anna e Normale - Pisa, 22 ottobre 2024 - Il corpo umano ha un orologio interno e il suo movimento cambia a seconda della condizione di salute o di malattia: alle più recenti scoperte sui ritmi biologici, in particolare sui ritmi circadiani, fondamentali per la ... (Lanazione.it)

L’Inter cerca il centrale del futuro - uno tra de Vrij e Acerbi saluterà : il punto - L`esigenza era chiara già questa estate, quando l`Inter ha in qualche modo provato a capire se ci fossero i margini per provare a inserirsi... (Calciomercato.com)

Ha aperto il Punto Salute : "Risposte sui servizi sanitari" - Fnp Cisl e Cisl aprono il Punto salute nella sede del sindacato dei pensionati di via Dante. Allo sportello i cittadini potranno chiedere informazioni e assistenza sul diritto e l’accesso alle cure. "Il nostro obiettivo è dare le prime risposte a ... (Ilgiorno.it)