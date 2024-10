PSG, pari con il PSV e L’Equipe attacca Luis Enrique: «Il falso 9 un fallimento» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La prima pagine delL’Equipe dopo il pareggio in Champions League in rimonta del PSG con il PSV: nel mirino delle critiche il falso 9 di Luis Enrique Il PSG non va oltre al pari, in rimonta, in Champions League contro il PSV. Al Parco dei Principi i francesi vanno sotto con il gol di Lang, Calcionews24.com - PSG, pari con il PSV e L’Equipe attacca Luis Enrique: «Il falso 9 un fallimento» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La prima pagine deldopo il pareggio in Champions League in rimonta del PSG con il PSV: nel mirino delle critiche il9 diIl PSG non va oltre al, in rimonta, in Champions League contro il PSV. Al Parco dei Principi i francesi vanno sotto con il gol di Lang,

Paris Saint Germain-PSV (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Luis Enrique con Kolo Muani - diverse assenze per Bosz - Tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato il Paris Saint Germain di Luis Enrique cerca punti in questa terza giornata della fase a gironi di Champions League contro il PSV. Non è stato semplice venire a capo dello Strasburgo, con gli ... (Infobetting.com)

Paris Saint Germain-PSV (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Luis Enrique con Kolo Muani - diverse assenze per Bosz - Tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato il Paris Saint Germain di Luis Enrique cerca punti in questa terza giornata della fase a gironi di Champions League contro il PSV. Non è stato semplice venire a capo dello Strasburgo, con gli ... (Infobetting.com)

Calcio : Psg. Le Parisien "Luis Enrique ha firmato il rinnovo" - Si parla di prolungamento fino al 2027 per il tecnico spagnolo PARIGI (FRANCIA) - La storia d'amore tra Luis Enrique e il Psg continua. Secondo "Le Parisien" il tecnico spagnolo ha firmato il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, ... (Ilgiornaleditalia.it)