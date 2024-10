"Polizia italiana razzista". Lo sdegno di Mattarella (Di mercoledĂŹ 23 ottobre 2024) Il Consiglio d'Europa accusa forze dell'ordine e politici: xenofobia. Il Quirinale reagisce. Meloni chiede rispetto, sinistra in imbarazzo Ilgiornale.it - "Polizia italiana razzista". Lo sdegno di Mattarella Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledĂŹ 23 ottobre 2024) Il Consiglio d'Europa accusa forze dell'ordine e politici: xenofobia. Il Quirinale reagisce. Meloni chiede rispetto, sinistra in imbarazzo

Il Consiglio d'Europa : "Polizia italiana razzista". Mattarella e Meloni stanno con gli agenti - L'accusa nell'ultimo rapporto pubblicato dall'Ecri: la profilazione razziale da parte dei corpi di pubblica sicurezza italiani. Nel mirino anche la politica. Lo stupore del Capo dello Stato, ira di Palazzo Chigi. (Ilgiornale.it)

“Polizia italiana razzista”. L’ira di Salvini contro il Consiglio Ue : “Si portino i Rom a Strasburgo” - Queste testimonianze, che riferiscono di frequenti fermi e controlli basati sull’origine etnica, sono confermate anche dai rapporti delle organizzazioni della società civile e di altri organismi di monitoraggio internazionali specializzati”, scrive la commissione. “Come Lega proporremo di risparmiare questi soldi per destinarli alla Sanità anziché infangare le nostre forze dell’Ordine. (Dayitalianews.com)

Piantedosi : Consiglio d’Europa inaccettabile su polizia italiana - it. È inaccettabile che un’organizzazione internazionale – di cui non tutti hanno ancora ben compreso il ruolo – insulti donne e uomini che con dedizione ogni giorno mettono a rischio la loro vita per garantire la sicurezza dei cittadini”. Roma, 22 ott. . Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un post su ‘X’. (Ildenaro.it)