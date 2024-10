Lanazione.it - Opere dal Louvre e da New York. Vasari e Chimera, vetrina mondiale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) dall’inviato Luca Amodio ROMA Un giorno di festa quello di ieri per Arezzo. Il palcoscenico è stato quello del ministero della Cultura e direttamente dalla capitale è stata presentata la mostra dedicata a uno dei figli illustri della città: Giorgio, quell’artista poliedrico, considerato il primo storico dell’arte, che la sua terra omaggerà in occasione dei 450 anni dalla morte. L’evento, organizzato dal Comune di Arezzo e Fondazione Cr Firenze con la Fondazione Guido D’Arezzo, si chiama ". Il teatro delle virtù" prenderà il via il 31 ottobre e durerà fino al 2 febbraio: sarà l’iniziativa di punta del più ampio cartellone "Arezzo. La città di" che ha già ospitato eventi in onore del genio aretino. Le location della mostra punta di diamante saranno due: quella della Galleria comunale d’arte moderna e contemporanea e gli spazi dell’ex chiesa di Sant’Ignazio.