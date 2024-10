Nel nuovo piano dei rifiuti spunta il termovalorizzatore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si scrive "impianto di valorizzazione energetica" o "impianto unico di incenerimento con recupero energetico". Si legge termovalorizzatore. E solo a nominarlo si sentono già proteste di ambientalisti e odor di canea politica, o elettorale. Nel nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti – messo nero su bianco dalla Oikos e licenziato dalla giunta Acquaroli dopo una gestazione di quattro anni e a dieci dal precedente, datato 2015 – la sterzata (già annunciata a più riprese) impressa dalla Regione è (quasi) tutta alla voce "nuova impiantistica di chiusura del ciclo", dove "la tecnologia di valorizzazione energetica" non solo è indicata come "previsione", ma addirittura assunta con i crismi di "orientamento strategico". E così sia, timbrato e bollinato. Ma con un paio di avvertenze a beneficio dell’esegesi del piano: la prima è l’orizzonte temporale. Ilrestodelcarlino.it - Nel nuovo piano dei rifiuti spunta il termovalorizzatore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si scrive "impianto di valorizzazione energetica" o "impianto unico di incenerimento con recupero energetico". Si legge. E solo a nominarlo si sentono già proteste di ambientalisti e odor di canea politica, o elettorale. Nelregionale di gestione dei– messo nero su bianco dalla Oikos e licenziato dalla giunta Acquaroli dopo una gestazione di quattro anni e a dieci dal precedente, datato 2015 – la sterzata (già annunciata a più riprese) impressa dalla Regione è (quasi) tutta alla voce "nuova impiantistica di chiusura del ciclo", dove "la tecnologia di valorizzazione energetica" non solo è indicata come "previsione", ma addirittura assunta con i crismi di "orientamento strategico". E così sia, timbrato e bollinato. Ma con un paio di avvertenze a beneficio dell’esegesi del: la prima è l’orizzonte temporale.

