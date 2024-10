Ilrestodelcarlino.it - Miramari espulso per proteste. Il vice Ceglia: "Potevamo vincerla"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È Filippo, ovvero ilallenatore biancorosso, a presentarsi in sala stampa per fare le veci di mister Alessandro, nuovamente allontanato dopo il rosso di Cattolica contro lo United, per reiterate: chiedeva un cartellino ai danni di un giocatore del Lentigione per un fallo su Farinelli: "Siamo delusi perché, al di là della traversa colpita dal Lentigione nel finale – dice–, nel primo tempo abbiamo subìto un solo tiro che ci è costato il gol e, per di più, su una situazione in cui siamo stati troppo morbidi sul primo contrasto. Nella ripresa, invece, abbiamo avuto più mordente, siamo andati a prenderci il pareggio e ci sono state anche le occasioni per". Detto questo, "siamo stati troppo leziosi". Inoltre, questa gara ci insegna che dobbiamo sempre avere la determinazione di sbloccare il risultato il prima possibile".