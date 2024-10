Dilei.it - Matrimoni dal mondo: le tradizioni nuziali in India

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Figli di una tradizione millenaria, ini sono senza dubbio tra le cerimonie più sfarzose e suggestive a cui si possa partecipare. Celebrati secondo il rituale Hindu, questi fiori d’arancio seguono un rigido codice in fatto di rituali, abbigliamento e menù. Ma tra danze sfrenate, abiti sgargianti e prelibati piatti, i festeggiamentisono quanto di più suggestivo si possa immaginare. Curiosi di scoprire le caratteristiche di uno in? Ve le sveliamo in questa guida. Lepre-nelno Prima di arrivare al giorno del sì, le coppiene seguono un itinerario caratterizzato da almeno tre ulteriori cerimonie. Le più diffuse sono: Mehndi: viene celebrato uno o due giorni prima delle nozze e vede la sposa e le sue amiche decorarsi le mani e i piedi con tatuaggi henné dalle linee fini e leggere.