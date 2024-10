Magna Roma: il festival della cucina romana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 24 al 27 ottobre Magna Roma, il festival dedicato alla cucina Romanesca, arriva a Testaccio. Per quattro giorni l’Arena della Città dell’Altra Economia si trasformerà nel palcoscenico di uno degli eventi gastronomici più attesi, dove la tradizione culinaria Romana sarà protagonista assoluta. Dalla carbonara ai supplì, dalla pizza scrocchiare le polpette, i visitatori potranno immergersi in un viaggio del gusto tra i piatti iconici della cucina Romana. Questa volta nessun viaggio intorno al mondo: l’omaggio è tutto per la cucina di casa, quella della tradizione Romana. A preparare le specialità tipiche, alcune riadattate in chiave street food, sono diversi locali Romani. Ai food corner di Magna Roma troviamo i ragazzi di Anvedi che portano la loro idea di cucina: modernizzare la trattoria combinando prodotti tradizionali con una proposta enogastronomica più pop. Romadailynews.it - Magna Roma: il festival della cucina romana Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 24 al 27 ottobre, ildedicato allanesca, arriva a Testaccio. Per quattro giorni l’ArenaCittà dell’Altra Economia si trasformerà nel palcoscenico di uno degli eventi gastronomici più attesi, dove la tradizione culinariana sarà protagonista assoluta. Dalla carbonara ai supplì, dalla pizza scrocchiare le polpette, i visitatori potranno immergersi in un viaggio del gusto tra i piatti iconicina. Questa volta nessun viaggio intorno al mondo: l’omaggio è tutto per ladi casa, quellatradizionena. A preparare le specialità tipiche, alcune riadattate in chiave street food, sono diversi localini. Ai food corner ditroviamo i ragazzi di Anvedi che portano la loro idea di: modernizzare la trattoria combinando prodotti tradizionali con una proposta enogastronomica più pop.

