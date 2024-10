Italia e Austria in pressing per inserire la Siria nell’elenco dei Paesi sicuri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) inserire la Siria nell’elenco dei Paesi sicuri. No, non è l’inizio di una barzelletta ma l’ultima trovata di Italia e Austria che vorrebbero riscrivere la geografia della sofferenza umana con la penna dell’ipocrisia. Secondo fonti Ue, il governo di Giorgia Meloni starebbe lavorando a stretto contatto con il premier Austriaco per fare pressioni su Bruxelles chiedendo all’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, una verifica sull’esistenza di aree della Siria che possano essere considerate sicure per il rientro di alcune categorie di richiedenti asilo. Facciamo un passo indietro: nel 2015, quando un milione di rifugiati Siriani bussava alle porte dell’Europa, la Germania di Angela Merkel spalancava le braccia dicendo “Ce la possiamo fare”. Lanotiziagiornale.it - Italia e Austria in pressing per inserire la Siria nell’elenco dei Paesi sicuri Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ladei. No, non è l’inizio di una barzelletta ma l’ultima trovata diche vorrebbero riscrivere la geografia della sofferenza umana con la penna dell’ipocrisia. Secondo fonti Ue, il governo di Giorgia Meloni starebbe lavorando a stretto contatto con il premierco per fare pressioni su Bruxelles chiedendo all’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, una verifica sull’esistenza di aree dellache possano essere considerate sicure per il rientro di alcune categorie di richiedenti asilo. Facciamo un passo indietro: nel 2015, quando un milione di rifugiatini bussava alle porte dell’Europa, la Germania di Angela Merkel spalancava le braccia dicendo “Ce la possiamo fare”.

